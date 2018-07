Cultivo de coca na Colômbia cresceu 27% em 2007, diz ONU

A Agência das Nações Unidas de Combate às Drogas e ao Crime Organizado (UNODC) anunciou nesta quarta-feira, 18, que o cultivo de coca na Colômbia aumentou 27% no ano passado em comparação a 2006. A entidade se declarou "surpresa e chocada" com o dado. A folha de coca é a matéria-prima da cocaína. A erradicação das plantações de folha de coca na Colômbia - maior produtora mundial de cocaína - é o principal objetivo de um multibilionário plano financiado pelos Estados Unidos. O levantamento anual da UNODC também detectou aumento de 4% no cultivo de coca no Peru e elevação de 5% na Bolívia. O trabalho estima que a produção na região andina permaneceu estável. "O aumento do cultivo de coca na Colômbia representa uma surpresa e um choque: uma surpresa porque ocorre em um momento no qual o governo colombiano trabalha arduamente para erradicar a coca e um choque por causa da escala do aumento", afirma um comunicado assinado por Antonio Maria Costa, diretor da UNODC. De acordo com a mais recente sondagem realizada pela UNODC, as plantações de coca ocupavam 99 mil hectares de terra em 2007. No ano anterior, a área de cultivo alcançava 78 mil hectares. "Mas essa má notícia deve ser colocada em perspectiva", argumentou Costa. O estudo da UNODC mostra que quase a metade de toda a produção de cocaína (288 toneladas) e um terço dos cultivos (35 mil hectares) concentram-se em dez dos 195 municípios da Colômbia. "Da mesma forma que no Afeganistão, onde a maior parte do ópio é cultivada em províncias com forte presença do Taleban, na Colômbia a maior parte da coca é cultivada em áreas controladas por insurgentes", afirmou. No ano passado, a polícia da Colômbia, com o apoio dos Estados Unidos, utilizou aviões para fumigar 153.100 hectares de áreas suspeitas de cultivo de coca. Outros 66.300 hectares foram erradicados manualmente. O governo dos EUA já destinou à Colômbia mais de US$ 5 bilhões nos últimos sete anos para combater tanto rebeldes esquerdistas quanto a multimilionária indústria da cocaína colombiana, a maior do mundo. Os dados revelados representam um duro golpe contra o governo do presidente Alvaro Uribe e sua luta para combater os rebeldes e o narcotráfico. O documento aponta como motivos do aumento de cultivos tanto o fato de os agricultores terem replantado em terrenos antes erradicados quanto uma mudança de metodologia que agora permitiu a detecção de áreas de cultivo não computadas em anos anteriores. Para o chefe da polícia colombiana, general Oscar Naranjo, a produção de cocaína não acompanhou o ritmo dos cultivos de coca. Segundo ele, isso ocorreu pois a polícia forçou a interrupção do ciclo de crescimento das plantas. "Essas jovens safras, as novas, são menos produtivas", garantiu o general em entrevista coletiva. Ainda segundo Naranjo, a repressão empurra os produtores de folha de coca para regiões mais remotas, onde há dificuldade de se obter os componentes químicos necessários para a produção da cocaína. Críticas Nos Estados Unidos, alguns parlamentares da oposição democrata criticam o foco sobretudo militar do auxílio do país à Colômbia. Quase 80% da verba é destinada à campanha militar, enquanto os 20% restantes são utilizados em projetos sociais destinados a criar alternativas ao cultivo de coca para os produtores. Uma das razões para o aumento é que os produtores estão rapidamente replantando e minimizando o efeito das fumigações aéreas de outras formas. Eles utilizam por exemplo híbridos, ou protegem as plantas de coca com xarope de cana, que as protege dos herbicidas, explicou o professor Bruce Bagley, da Universidade de Miami. "Áreas que foram alvo de fumigações já voltaram à produção", apontou Bagley. "É hora das fumigações aéreas darem espaço para outros programas."