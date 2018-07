Cultivo de urucum cresce 30%

A melhor produtividade alcançada com a variedade piave e a demanda crescente por corantes naturais vêm ajudando a tornar o urucum uma boa alternativa para pequenos produtores. Planta rústica e perene, a colheita, que termina no fim do mês, coincide com a entressafra das principais culturas de verão, representando ganho extra para o agricultor. E, se o produtor adotar alguns tratos culturais simples, como adubação, calagem e capina, e atingir pelo menos 4% de teor de bixina (corante), a indústria paga em torno de R$ 3 o quilo ou R$ 0,75 por ponto de bixina. Com uma produtividade média entre 1.200 e 2 mil quilos por hectare, é possível ganhar até R$ 6 mil/hectare. "Dá para ter excelente renda", diz a pesquisadora Eliane Gomes Fabri, do Instituto Agronômico (IAC-Apta). Os produtores paulistas estão redescobrindo a planta. Tanto que a área plantada cresceu 30%, de 2.300 hectares em 2005 para 3 mil hectares este ano, segundo Eliane. E há demanda para sustentar um crescimento maior. "Mas a indústria é rígida e exige qualidade." Hoje, já há quem colha urucum com 5,5% e até 6% de teor de bixina, com 1 hectare rendendo R$ 9 mil. "São produtores que estão investindo mais e tratando o urucum como lavoura, fazendo manejo adequado do solo, adubando, reduzindo acidez, aplicando calcário." Em Monte Castelo (SP), uma das principais regiões produtoras, o trabalho para melhorar a produtividade e o teor de bixina começou há mais de 15 anos. "Desenvolvemos variedades mais ricas em corante, como os híbridos piave 36 e 37", diz o agrônomo João Manoel Vicente, da Casa da Agricultura. Um dos incentivos, diz o agrônomo, é a exigência da indústria. "O mercado está pressionando e obrigando-os a produzir mais e com mais qualidade, e paga por isso."