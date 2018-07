Culto encerra homenagem às vítimas da tragédia da Kiss Um culto ecumênico celebrado por três padres e dois pastores encerrou a programação de homenagens às vítimas do incêndio da boate Kiss no início da noite desta segunda-feira, 27, dia em que a tragédia completou um ano. Cerca de duas mil pessoas foram à praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, vestidas de branco, exibindo fotos de familiares que morreram em suas camisas e portando flores nas mãos. Antes do culto, foi lido o nome das 242 vítimas em sequencia intercalada por toques de tarol e bumbo, em homenagem que manteve a praça em silêncio.