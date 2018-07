Culto evangélico reúne 50 mil pessoas no RJ Um culto evangélico reuniu milhares de fiéis pela manhã no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Ao contrário do caos provocado no ano passado por um evento religioso semelhante e de proporções maiores, a comemoração do 13º aniversário da Igreja Mundial do Poder de Deus não causou transtornos no trânsito da cidade. Segundo a Polícia Militar, 50 mil pessoas participaram do culto, metade do número previsto.