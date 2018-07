Cultura de pimenta é própria para pequenas áreas

Segundo ele, os maiores produtores do Brasil cultivam áreas de no máximo 20 hectares. "Mas são poucos. A maior fatia da produção vem mesmo dos pequenos produtores, com áreas próximas de meio hectare", explica o pesquisador.

Pela alta demanda de mão de obra exigida pela cultura, explica-se essa relação. "A colheita é manual e trabalhosa. Chega a representar 30% dos custos de produção."

Segundo Amaro, o Estado de Minas Gerais retrata bem essa realidade.

Ao contrário de São Paulo, que concentra as poucas grandes empresas processadoras de molho de pimenta, o que se vê em Minas Gerais é uma vasta quantidade de pequenos produtores e processadores da hortaliça.

Diversidade

No que diz respeito às variedades de pimenta, Amaro diz que o Brasil dispõe de inúmeras espécies da hortaliça. Ao todo, existem no país 17 espécies do gênero Capsicum. "No Rio Grande do Sul, principalmente no município de Turuçu, considerado a capital da pimenta calabresa, uma das mais produzidas é a dedo-de-moça.

No Estado do Paraná, assim como em São Paulo, além desta, a malagueta e a cambuci também são muito cultivadas", diz o pesquisador.

As mineiras

Minas Gerais é um dos Estados que concentram a maior variedade de pimentas, segundo o pesquisador. Tradicional na produção de pimenta malagueta, o Estado também produz a pimenta biquinho e a cumari verdadeira, também conhecida como pimenta de passarinho. "É uma variedade cara. Chega a custar cinco vezes o preço da malagueta", diz Amaro.

Em Goiás, a pimenta de bode é a mais tradicional. O Estado também produz a cumari-do-pará, segundo Amaro.

Ao Norte do País a espécie com maior presença é a pimenta murupi. No entanto, a variedade de destaque, na opinião do especialista, é a chamada tabasco, amplamente usada nos Estados Unidos para a produção de um dos molhos mais caros do mundo.

Ao todo, o Brasil produz por ano cerca de 160 mil toneladas de pimenta, numa área de cultivo de 6 mil hectares.