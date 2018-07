Cultura Summary

Pottermania volta à tona com première de novo filme em Londres

LONDRES (Reuters) - O novo filme de Harry Potter faz sua première mundial em Londres nesta terça-feira, pondo fim a uma espera de dois anos para os fãs fiéis que vêm contando os dias para sua estreia nos cinemas, em 15 de julho. "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" estava previsto originalmente para estrear em 2008, e os fãs que acompanham as aventuras do menino mago Harry Potter na escola Hogwarts ficaram decepcionados quando o estúdio Warner Bros. decidiu adiar a estreia para este ano.

Mariah Carey vai participar de memorial a Michael Jackson

LOS ANGELES (Reuters) - Os cantores Mariah Carey, Stevie Wonder, Usher e Lionel Richie e o fundador da gravadora Motown Records, Berry Gordy, estarão entre os participantes na cerimônia em memória de Michael Jackson que terá lugar na terça-feira, disse o representante da família. Na primeira divulgação oficial de informações sobre a cerimônia memorial pública que terá lugar no Staples Center, no centro de Los Angeles, a família de Jackson disse que o líder em defesa dos direitos civis Al Sharpton, Martin Luther King 3 e os astros do basquete Magic Johnson e Kobe Bryant também estarão entre os participantes.

Romance abala mundo dos magos no novo filme "Harry Potter"

LONDRES (Reuters) - A comédia romântica chega ao mundo dos magos em "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", o sexto filme da série de enorme sucesso. Desta vez, os hormônios se somam aos feitiços que correm soltos na escola Hogwarts. E, com as filmagens dos dois filmes finais da série previstas para terminar em 2010, os jovens atores que passaram boa parte de sua adolescência no set e lidando com o estrelato estão vislumbrar a vida depois de Harry Potter.

Première em Tóquio lança retorno de "Harry Potter"

TÓQUIO (Reuters) - Milhares de fãs, alguns fantasiados de magos com vestes longas e chapéus pontudos, fizeram fila em Tóquio nesta segunda-feira para assistir ao sexto episódio da série de filmes "Harry Potter", deslanchando uma série de eventos semelhantes em outras partes do mundo. "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", o filme mais recente sobre o menino mago e seus amigos e inimigos na escola Hogwarts de magia, promete ação e romance, além da morte prevista de um personagem importante.

Juiz concede controle dos bens de Michael Jackson a executores

LOS ANGELES (Reuters) - Um juiz de Los Angeles entregou na segunda-feira o controle temporário do patrimônio multimilionário de Michael Jackson a um advogado e um executivo da indústria musical apontados como co-executores em seu testamento de 2002. O advogado John Branca e o executivo John McClain foram nomeados executores testamentários no documento assinado por Jackson em 2002 que legou seus bens, avaliados em mais de 500 milhões de dólares, a um fundo em benefício de seus três filhos, sua mãe e organizações de caridade.

Chineses escrevem biografia "instantânea" sobre Michael Jackson

XANGAI (Reuters Life!) - Dois escritores chineses trabalharam por 48 horas seguidas para produzir uma biografia "instantânea" do cantor Michael Jackson, apesar de nunca terem conhecido o popstar que morreu recentemente, informou um jornal estatal nesta segunda-feira. O livro, chamado "Moonwalk in Paradise", fez sucesso nas prateleiras por toda a semana, informou o China Daily, após os autores terem se mantido a base de cafés e cigarros e terem trabalhado dia e noite para concluí-lo.

Crise na Lacroix suscita reflexão sóbria em desfiles de Paris

PARIS (Reuters) - Os desfiles de alta-costura de Paris começaram na segunda-feira em clima incomumente sério, com os problemas financeiros da maison Christian Lacroix obrigando o palco da moda mais extravagante do mundo a encarar a realidade econômica de frente. Nas passarelas, vestidos bordados com paetês e com caudas longas indicavam luxo, mas no backstage a conversa era sobre os clientes de recursos agora escassos e sobre a crise que atingiu o estilista Lacroix, cuja maison está sob proteção contra seus credores e se esforça para encontrar comprador.

Fãs de Michael Jackson aguardam detalhes sobre o velório

LOS ANGELES (Reuters) - Os detalhes sobre o velório de Michael Jackson continuaram em sigilo no domingo, enquanto a polícia de Los Angeles se prepara para uma multidão enorme de fãs prevista para comparecer à cerimônia e novamente pediu que os fãs que não tiverem ingressos não compareçam. Cerca de 1,6 milhão de pessoas se cadastraram para o sorteio de 17.500 ingressos para a cerimônia de despedida do astro, que acontecerá a arena esportiva Staples Center, no centro de Los Angeles, na terça-feira, ou para acompanhá-la em telões que serão instalados num teatro ao lado.

Transformers e Era do Gelo empatam nas bilheterias dos EUA

LOS ANGELES (Reuters) - Em um caso raro de empate nas bilheterias norte-americanas, o grande campeão "Transformers: Revenge of the Fallen" e o novo desenho animado "A Era do Gelo 3" renderam o mesmo montante durante o fim de semana prolongado nos Estados Unidos, segundo as estimativas dos estúdios divulgadas neste domingo. Os ingressos vendidos para cada um dos filmes atingiram cerca de 42,5 milhões de dólares.