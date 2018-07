Cultura Summary A venezuelana Stefania Fernández foi eleita no domingo Miss Universo 2009, dando ao seu país a segunda vitória consecutiva e o sexto título da história no famoso concurso internacional de beleza. A modelo, de 18 anos e cabelo castanho, superou as favoritas da Austrália e da República Dominicana para se tornar a 58a vencedora do concurso, que foi trananho, superou as favoritas da Austrália e da República Dominicana para se tornar a 58a vencedora do concurso, que foi transmitido para todo o mundo a partir do hotel Atlantis, no centro turístico de Paradise Island, nas Bahamas.