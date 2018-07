Cumbica abre hoje 'puxadinho' para 1 mi de passageiros

O novo puxadinho tem 1,2 mil metros quadrados e seis portões de embarque remotos - nos quais passageiros pegam ônibus até aviões. A obra custou R$ 2,8 milhões.

As próximas obras de infraestrutura previstas para Cumbica, porém, estão na mira da Justiça Federal. A Procuradoria da República pediu a imediata paralisação das obras dos "puxadões", os terminais remotos de 24 mil metros quadrados que vão ocupar a antiga área dos galpões de carga da Vasp e da Transbrasil.

A justificativa é que o contrato da obra foi feito sem licitação pela Infraero, ao preço de R$ 85,75 milhões, com previsão de entrega da primeira parte em dezembro. A Procuradoria quer agora que o contrato com a Delta - construtora escolhida para fazer a obra - seja anulado e a estatal abra um processo de concorrência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.