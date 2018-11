Cumbica, em SP, duplica área de embarque internacional

As obras de ampliação estão em andamento desde novembro do ano passado e a reforma ficou pronta no começo desta semana. O embarque doméstico nos Terminais 1 e 2 foi ampliado: a área física passou de 740 metros quadrados para 1.045 metros quadrados. As filas para inspeção de bagagens de mão também devem melhorar: os oito balcões de raio X do embarque nacional aumentaram para 13; no internacional, de 12 para 14.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a reforma "aproveitou melhor o espaço de circulação" e foi feita em etapas, sem interdições, para "proporcionar maior fluidez e conforto para os viajantes". Em abril, parte da reforma do Terminal 1 foi concluída; nesta semana, o restante.

As melhorias no setor de verificação de passaportes, porém, só funcionarão se as 40 posições de atendimento forem efetivamente ocupadas pela Polícia Federal. E essa é uma das inúmeras exigências feitas pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) para o período crítico de férias: que a PF ocupe todos os guichês em horário de pico e evite filas. As outras são evitar overbooking e colocar mais funcionários no check-in (por parte das empresas), diminuir o tempo de restituição de bagagens e pôr aeronaves reservas nos aeroportos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.