Cumbica inaugura mais um terminal dia 20

Construído onde ficava o antigo galpão de cargas da Vasp, o novo terminal é remoto, ou seja, desconectado do aeroporto. Fica a cerca de 2 km de distância dos Terminais 1 e 2. Na prática, é o terceiro terminal de Cumbica, embora oficialmente o tão aguardado Terminal 3 propriamente dito ainda esteja em fase de terraplenagem. Vai ficar depois do aeroporto, na área onde hoje funciona um heliponto (que será demolido). O Terminal 3 será uma obra da iniciativa privada, tocada pela empresa que ganhar a concessão de Cumbica. O leilão está marcado para o dia 22.

O Terminal Remoto é polêmico desde o início. Começou a ser construído em julho, ao custo de R$ 86 milhões em "caráter emergencial", segundo destacou a Infraero. O Ministério Público Federal questionou o contrato com a construtora Delta e a Justiça Federal chegou a mandar parar as obras em setembro. A desembargadora Marli Ferreira, do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, porém, aceitou os argumentos da Infraero e determinou a imediata continuidade das obras dois dias depois.

No dia 20, ele não será inaugurado totalmente pronto - o prazo oficial para o fim das obras é janeiro, mas a Secretaria de Aviação Civil (SAC) já havia anunciado que colocaria o terminal em operação antes. Serão 12 mil metros quadrados de área, com espaço para receber 5,5 milhões de pessoas ao ano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.