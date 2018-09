Cumbica opera com auxílio de instrumentos nesta manhã O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, opera para pousos e decolagens com auxílio de instrumentos desde as 5h38 deste sábado, 24, por conta do nevoeiro que encobre a região. Já o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, opera visualmente para chegadas e partidas.