Cumbica opera por instrumentos; Congonhas, visualmente

Por causa do nevoeiro, o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, opera por instrumentos desde o início da madrugada desta quinta-feira. Segundo a Infraero, mesmo com restrições tanto para pousos como para decolagens, até as 6h20 desta manhã nenhum vôo havia sido cancelado ou alternado. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, abriu normalmente às 6h desta manhã, operando visualmente tanto para pousos como decolagens, segundo a Infraero.