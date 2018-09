Cumbica remaneja 25 voos devido a nevoeiro em SP

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto operou com visibilidade abaixo do mínimo recomendado para pouso das 6h24 até as 8h56, quando começou a operar com auxílio de instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos eletrônicos para alinhar a aeronave com a pista.

As 25 chegadas, entre nacionais e internacionais, foram alternadas para os aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, Ribeirão Preto e Campinas, no interior de São Paulo, e para o Tom Jobim e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, segundo a Infraero.