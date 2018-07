Por causa do mau tempo, o aeroporto teve 39 voos alternados, sendo 24 internacionais e 15 domésticos. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), os voos com destino a Guarulhos foram redirecionados para os aeroportos de Viracopos, em Campinas, Confins, em Belo Horizonte, Galeão, no Rio, e para Brasília e Ribeirão Preto.