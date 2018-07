Cumbica tem maior número de atrasos no País O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, registrou o maior número de atrasos no Brasil, da 0 às 18 horas de hoje. De 189 voos, 43 atrasaram mais de 30 minutos - 22,8% do total. Outros 5 foram cancelados (2,6%). No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim, 42 dos 117 voos decolaram fora do horário previsto (35,9%). Não houve cancelamentos. Em todo o País, incluindo os dados citados acima, a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) contabilizou 239 atrasos e 30 cancelamentos, o equivalente a 18,5% e 2,3% dos 1.291 voos, respectivamente. No Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Belo Horizonte, houve 16 atrasos (25,4%) e 4 cancelamentos (6,3%) em 63 voos. Em Brasília, o Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek teve atrasos em 15 dos 92 voos (16,3%), além de 4 cancelamentos (4,3%). No Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul da capital paulista, de 133 voos, 13 atrasaram (9,8%) e 7 foram suspensos (5,3%). O Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, acumulou 22 atrasos, em 81 voos (27,2%).