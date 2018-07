Cumbica tem situação normalizada nesta sexta-feira

De acordo com informações da Infraero, além de não serem vistas grandes filas, desde a zero hora até às 9 horas foram registradas 84 decolagens e apenas três atrasos. Durante a madrugada, apenas um voo foi cancelado.

Com a operação-padrão da PF, as vistorias de bagagens e passageiros contou com 450 policiais, quando o normal é a operação ser realizada por aeroporto tem 120 policiais. Essa foi a segunda operação-padrão da PF em São Paulo desde que a greve teve início. A primeira aconteceu no dia 9 de agosto.

Enquanto operações-padrão travavam aeroportos, rodovias e portos do País ao longo da última quinta, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acatou o pedido de liminar do governo e proibiu a operação-padrão dos servidores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a decisão, caso o ato volte a acontecer, os sindicatos serão submetidos a multa de R$200 mil por dia de descumprimento da ordem.

O Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo (Sinpef-SP), no entanto, afirmou que até às 9 horas desta sexta-feira não havia recebido nenhuma notificação oficial sobre a proibição e que, por isso, mantém na agenda novas operações-padrão para a próxima semana.

Na capital paulista, os agentes federais pretendem, na segunda-feira, realizar novos atos no Aeroporto Internacional de Guarulhos e no Porto de Santos. Há previsão de operação no Aeroporto de Congonhas para a terça-feira, dia 21.