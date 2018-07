Cúpula dos Povos abre hoje com 50 ONGs

Começa hoje a Cúpula dos Povos, evento organizado por mais de 50 ONGs nacionais e internacionais, que pretende atrair 25 mil pessoas ao Aterro do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. Um dos maiores eventos paralelos à Rio+20, a Cúpula mostrará a mobilização da sociedade civil e as iniciativas de sucesso na área de sustentabilidade.

Na tarde de ontem, operários faziam os últimos ajustes nas estruturas preparadas para abrigar as mais de 1,2 mil atividades que serão desenvolvidas até o último dia do evento, em 23 de junho. Somente hoje, mais de 150 atividades serão realizadas nas 60 tendas montadas no local, entre debates, seminários, palestras, oficinas e performances voltadas para as áreas que abordam os três pilares do desenvolvimento sustentável: ambiental, social e econômico.

Há ainda um anfiteatro ao ar livre para 800 pessoas, onde ocorrerão alguns dos eventos mais importantes da Cúpula. À noite, o local vira um palco para apresentações musicais e de poesia.