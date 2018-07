Cúpula dos Povos inicia inscrição para atividades Foi aberta a primeira fase de inscrição de atividades para a Cúpula dos Povos, que ocorre entre 15 e 23 de junho. Promovido por organizações, redes e movimentos sociais de diversos países, o evento deve reunir milhares de pessoas no Aterro do Flamengo, concomitantemente à realização da Rio+20. As inscrições, nessa etapa, estão abertas até o dia 20 de abril e podem ser feitas no site cupuladospovos.org.br/inscricoes. Devem ser efetuadas inscrições para atividades que incluem seminários, debates, oficinas, palestras, rodas de conversa e visitas guiadas a comunidades, entre outros projetos.