Cúpula dos Povos recebe mais de mil inscrições A organização da Cúpula dos Povos, evento que ocorre de forma paralela à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20), divulgou ontem o número de entidades inscritas para as principais atividades que ocorrerão no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 23 de junho. Foram 1. 230 inscrições, sendo 1. 011 para as Atividades Autogestionadas de Articulação e 219 para apresentações nos Territórios do Futuro.