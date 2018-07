Cúpula é cenário de contradições Depois do discurso do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, o anfitrião da cúpula América do Sul-África, Hugo Chávez, tomou a palavra: ''Mugabe, esta cúpula o apoia por sua luta anticolonialista. Esse homem deu sua vida pelo Zimbábue.'' Dificilmente Mugabe seria celebrado dessa maneira em qualquer outro fórum internacional. No poder desde a independência do país, há três décadas, Mugabe tem fraudado eleições e perseguido os opositores, expulsando os brancos de suas terras e destruindo casas dos que não o apoiam.