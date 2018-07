Curitiba adia retorno às aulas por conta da gripe suína A Prefeitura de Curitiba decidiu ontem adiar o retorno às aulas nas escolas municipais por conta da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. A decisão também atinge as creches municipais, que só retomarão as atividades normais a partir do dia 10 de agosto, segundo determinação das secretarias municipais da Saúde e da Educação. As aulas deveriam começar no próximo dia 4. A rede municipal de educação é formada por 175 escolas, com 110 mil alunos, e 168 Centros Municipais de Educação Infantil, com 30 mil crianças atendidas.