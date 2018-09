Curitiba inaugura maior ônibus biarticulado do mundo A prefeitura de Curitiba (PR) entrega hoje, dia do aniversário de 318 anos da cidade, o Ligeirão azul, o maior ônibus biarticulado do mundo, com 28 metros de comprimento e capacidade para 250 passageiros, o que representa um aumento de 45% na oferta de lugares - atualmente a oferta é de 170 lugares.