Curitiba tem madrugada mais fria dos últimos 4 anos Curitiba teve hoje a madrugada mais fria dos últimos quatro anos, com os termômetros marcando -0,4º C, segundo o Instituto Tecnológico Simepar, de Curitiba. Apesar do sol que brilhou no início da manhã, até por volta das 9 horas a temperatura não havia passado de 1 grau. O gelo tomou conta dos gramados e de muitos telhados de casas, numa das geadas mais fortes deste ano. General Carneiro, no sul do Estado, novamente teve a temperatura mais fria do Estado, com -5,6º C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As geadas prejudicaram, sobretudo, os produtores de hortaliças na região metropolitana de Curitiba, onde as temperaturas chegaram próximo a -2ºC, como em Pinhais e Lapa. No interior do Estado, o frio também foi sentido. Pela manhã, a localidade mais quente era Umuarama, no noroeste do Estado, com 8 graus. Em Londrina, no norte, a população conviveu com a temperatura mínima de 2 graus, enquanto Foz do Iguaçu, no oeste, ficou em 1,3 graus. O município de Jaguariaíva, no nordeste paranaense, teve temperatura negativa de 2,3 graus. Em Santa Catarina, o centro da massa de ar frio manteve-se sobre o Planalto Norte durante a madrugada de hoje. A menor temperatura registrada no Estado pelo Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia foi de -3,2º C em Rio Negrinho. No meio-oeste, o município de Campos Novos ficou com 3 graus negativos. São Joaquim, no Planalto Sul, normalmente o local mais frio do Estado, registrou -0,3º C. A nebulosidade não permitiu redução maior no município. Em Florianópolis, os termômetros marcaram a temperatura mínima de 3,8 graus. Geadas também foram registradas em diversos pontos do Estado.