Curitiba terá 50 bairros sem água no fim de semana Cerca de 50 bairros de Curitiba, no Paraná, poderão ter o abastecimento de água interrompido neste fim de semana para a realização da quarta etapa das obras de revitalização da Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu. Amanhã, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) fará a quarta etapa das obras de revitalização da Estação, que são necessárias para garantir o abastecimento da população com água tratada.