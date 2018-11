Curitiba vence prêmio de sustentabilidade

Curitiba foi escolhida para receber o prêmio Globe Award Sustainable City 2010, da Globe Forum, entidade sueca que reúne empreendedores preocupados com a sustentabilidade global. O presidente do comitê de jurados do Globe Award, Jan Sturesson, fez o anúncio ontem. A entrega será no dia 29, no Museu Nórdico de Estocolmo. A capital paranaense disputou o prêmio com Sydney (Austrália), Malmoe (Suécia), Múrcia (Espanha), Songpa (Coreia do Sul) e Stargard Szczecinski (Polônia). O principal programa apresentado por Curitiba foi o Biocidade, que condiciona todas as ações do município à questão ambiental. A cidade tem hoje média superior a 50 metros quadrados de área verde por habitante (a Organização das Nações Unidas recomenda um mínimo de 12 metros). Para o presidente da ONG Mater Natura, Paulo Pizzi, o desafio agora é melhorar a qualidade dos rios.