Cursinho do XI faz concurso para bolsas O Cursinho do XI, projeto sem fins lucrativos fundado pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP, promove concurso de bolsas para a turma de semiextensivo do curso pré-vestibular de 2011. Para fazer a prova, os alunos podem agendar o dia e o horário, gratuitamente. Os participantes que conseguirem as melhores classificações receberão bolsas de desconto de 20% a 80%. As inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro. Mais informações pelos telefones (11) 3107-6293 ou 3101- 4583 ou em cursinhodoxi.com.br.