Cursinhos da Unesp aprovam mais no vestibular Dos 4.586 estudantes dos cursinhos organizados por universitários da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 1.480 foram classificados neste ano nos principais processos seletivos de universidades públicas e privadas. No ano passado, foram aprovados 1.183 alunos, número 6,4% menor do que o registrado em 2010.