Cursinhos promovem discussões sobre arte

Alguns cursos preparatórios para o vestibular oferecem debates sobre obras de artes plásticas, peças de teatro e filmes em suas grades curriculares - tudo isso para que o candidato não seja surpreendido por cobranças desse tipo nos exames.

Além de exibirem a filmografia obrigatória listada por algumas instituições de ensino superior, professores de cursinhos também promovem discussões sobre as películas. As aulas são complementares e, na maioria das vezes, fora do horário em que o conteúdo tradicional é ministrado.

"Acho que cabe a cada aluno decidir participar", diz Dirce Maria Ribeiro, de 18 anos, que vai se matricular em um cursinho para se preparar para os próximos vestibulares. "Já que o cursinho oferece e será importante, não há motivo para não aproveitar.".

Obras de arte também costumam ser debatidas em sala de aula. Geralmente, o conteúdo artístico é abordado nas aulas de história, conta o vestibulando Eduardo Nattanael, de 17 anos, aluno de um cursinho paulistano. "É comum no material didático do cursinho, principalmente nos de história, exercícios com quadros famosos", conta o estudante. "Fica até mais fácil de compreender os eventos históricos", revela.

Não são apenas os cursinhos que oferecem orientação cultural. Na Faap, a filmografia cobrada no vestibular é exibida e discutida gratuitamente na instituição, antes do exame. "Não há como cobrar o candidato sem oferecer a oportunidade para que ele tenha acesso ao conteúdo exigido", diz Jorge Miguel, diretor do processo seletivo da Faap.