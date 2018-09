Curso da CGU ensina acompanhar ações do governo Um curso gratuito da Controladoria Geral da União (CGU), em parceria com a Escola de Administração Fazendária (ESAF), nos dias 27 de maio e 27 de junho, ensinará cidadãos a acompanhar as ações do governo. O curso a distância Controle Social tenta incentivar na população o acompanhamento das ações governamentais e promover a cidadania. As inscrições podem ser feitas no site da ESAF a partir de hoje até dia 25 e as vagas disponíveis são 1.640, distribuídas em 41 turmas de 40 alunos. O curso integra o programa Olho Vivo no Dinheiro Público, desenvolvido pela CGU, e pretende capacitar em todo o País cidadãos em geral para que atuar no controle social das ações do governo. O interessado em participar deve dispor de tempo, ter conhecimentos básicos de informática, possuir endereço eletrônico (e-mail) e acesso à internet. O conteúdo do curso está dividido em três módulos: a participação popular no estado brasileiro; o controle das ações governamentais e o encaminhamento de denúncias aos órgãos responsáveis.