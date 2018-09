Curso de jurados realiza módulo 2

Na próxima semana, de 28 a 30 de maio, em Lins (SP), terá início o módulo 2 do curso de Formação de Jurados de Carcaças, promovido pela Universidade do Boi e da Carne, da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). As 25 vagas já estão preenchidas, segundo o coordenador da instituição, Lucas Ferriani. O módulo 2 terá como tema Qualidade de Carcaças e haverá aulas teóricas e práticas. Entre os assuntos abordados, Ferriani destaca bem-estar animal; tecnologia do abate; programas de controle de qualidade; métodos de classificação e tipificação de carcaças; prática de medida de área de olho de lombo, espessura de gordura de cobertura, cor de gordura e cor de carne; desossa com os diferentes tipos de acabamento e avaliação pré-abate. Também está programada uma visita a um frigorífico. O veterinário Roberto de Oliveira Roça, da Unesp de Botucatu (SP), participou do curso no ano passado e, neste módulo, fará três palestras. Uma discutirá programas de controle de qualidade em frigoríficos. ''O objetivo é falar sobre o controle de qualidade do pré-abate à carne embalada.'' As duas outras apresentações vão abordar todas as etapas do abate humanitário e o fluxograma do processo. ''Nos frigoríficos, o controle de qualidade está muito mais rigoroso. E, agora, há a preocupação com o bem-estar animal. A tendência é reduzir ao máximo o stress animal, para não comprometer a qualidade da carne.'' O curso é dividido em três módulos, independentes. O módulo 1 ocorreu em março, em Jaboticabal (SP), e teve como tema Qualidade na Produção Animal. O módulo 3 está marcado para 10 e 11 de julho, em Campinas (SP), com o tema Qualidade da Carne. INFORMAÇÕES: Universidade, tel. (0--11) 3293-8900