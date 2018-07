Curso ensina a fotografar natureza Estão abertas as inscrições para o curso de fotografia aplicada à zoologia, realizado no Instituto de Biociências (IB) da Unesp, em Botucatu, entre 10 a 12 de fevereiro. Com duração de 36 horas, o curso aborda a utilização da fotografia na zoologia; cuidados adotados por quem registra a natureza; práticas fotográficas diurna, noturna e em laboratório; edição e armazenamento de imagens. Informações no site ibb.unesp.br/#1545,1546. / KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS