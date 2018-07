''Curso Estado'' divulga lista de pré-classificados

A Universidade de São Paulo, com 10 alunos, foi a escola que mais estudantes classificou na primeira etapa de seleção para o 21.º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado, que registrou 1.901 inscrições. A primeira etapa, uma prova escrita, foi realizada dia 1.º no câmpus Vergueiro da Unip/Objetivo e selecionou 60 pré-classificados para o programa de extensão universitária em jornalismo reconhecido pela Universidade de Navarra, na Espanha. Estes serão entrevistados entre os dias 17 e 19 para a indicação dos 30 admitidos ao programa.

Dentre os pré-classificados há jovens jornalistas de Brasília, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São Paulo classificou 36 candidatos. Dentre os classificados, 29 vêm de instituições particulares e 31 de oficiais.

As provas foram processadas pelo Departamento de Informática da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

O curso será realizado entre 1.º de setembro e 10 de dezembro, com enfoque predominantemente prático, que inclui encontros com experientes profissionais do Brasil e do exterior e atividades que simulam o exercício profissional, abrangendo todas as áreas do Grupo Estado.

Patrocinado por Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo, o 21º Curso Estado de Jornalismo incluirá em seu currículo blocos específicos para a formação de jornalistas multimídia.

Classificados - Na relação ao lado estão os nomes dos 60 candidatos pré-classificados para o programa deste ano. Eles devem se apresentar no dia e hora indicados, na sede do Estado (Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55), com duas fotos 3x4 e currículo resumido.