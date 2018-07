Curso Estado já tem 1,2 mil inscrições

O Rio de Janeiro, com 66 inscrições, e Minas Gerais, com 63, são os Estados, após São Paulo, que mais candidatos inscreveram até agora para a prova de seleção do 22.º Curso Estado de Jornalismo, que será realizada dia 31 de julho.

O exame, com duração de três horas (das 9 às 12), constará de 50 questões de conhecimentos gerais, no sistema de múltipla escolha. Os candidatos também deverão redigir um texto jornalístico, a partir de informações que serão fornecidas pela prova.

O exame será realizado no campus Vergueiro da Unip (Rua Apeninos, 267). As inscrições se encerram no dia 5 de julho.

Dos 1.185 jornalistas que já se habilitaram às 30 vagas do programa, 65% são do sexo feminino, 38% procedem da cidade de São Paulo, 24% do interior paulista e 38% de outros Estados.

Promovido desde 1990 pelo Grupo Estado, o Curso Estado de Jornalismo é o único programa do gênero reconhecido como extensão universitária pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, na Espanha.

Devem se inscrever apenas candidatos que se formam neste ano em Jornalismo ou que tenham se graduado nessa habilitação em 2009 ou 2010.

O curso, gratuito como as inscrições, será realizado entre os dias 1.º de setembro e 9 de dezembro, em São Paulo. Patrocinam a iniciativa as empresas Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no endereço estadão.com.br/talentos.

Os selecionados terão palestras, aulas, exercícios e passagens por todas as áreas do Grupo Estado. No final, recebem o certificado e passam a integrar o Banco Estado de Talentos, oferecido ao mercado de trabalho.