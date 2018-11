Curso Estado recebe 630 inscrições Procedem de 17 Estados os primeiros 630 jornalistas inscritos para a prova de seleção do 22.º Curso Estado de Jornalismo, a ser realizada em 31 de julho no câmpus Vergueiro da Unip. Dentre os candidatos (65% do sexo feminino), 40% residem na capital, 25% no interior de São Paulo e 35% em outros Estados. As inscrições, gratuitas como o curso, seguem até 5 de julho e podem ser feitas pela internet: estadão.com.br/talentos.