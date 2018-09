Curso 'isolado' de Medicina tem melhores notas Faculdades isoladas de Medicina têm melhores notas no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) do que universidades públicas e particulares. Ou seja, as instituições voltadas apenas para o ensino médico, com complexo hospitalar próprio e rede de atendimento para a população local, se diferenciam das demais. O exame é uma das etapas da avaliação do ensino superior feita pelo Ministério da Educação. A constatação aparece em estudo elaborado a partir dos resultados do Enade 2004, quando ingressantes e concluintes em cursos de Medicina foram avaliados pela primeira vez nesse exame. O trabalho é do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação. Para elaborar o levantamento, as instituições foram separadas por organização acadêmica, categoria administrativa e tempo de criação do curso. A presença de um complexo hospitalar próprio ou conveniado, com atendimento ambulatorial que seja referência na região, passou a ser, desde o final do mês passado, uma das exigências do MEC para abertura ou renovação dos cursos de Medicina. Adotadas pouco antes de o ministério divulgar a lista dos 17 cursos da área que serão supervisionados por causa de notas ruins no Enade, as novas regras foram criticadas pelas associações de faculdades particulares, mas defendidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.