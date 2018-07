Curso sobre adaptações para o cinema O editor executivo e colunista do Estado Daniel Piza ministra a partir de hoje curso na Casa do Saber (R. Dr. Mário Ferraz, 414) sobre a adaptação de textos literários para as telas do cinema. Serão quatro encontros, sempre às 20 h de sexta-feira, abordando Hamlet, Madame Bovary, Vidas Secas e O Leopardo. O valor total é de R$ 400 e os interessados devem enviar um e-mail para info@casadosaber.com.br.