Curso superior aumenta em 156% salário no Brasil

Anos a mais de estudo inflam o bolso do brasileiro. Os ganhos de quem tem curso superior no Brasil são 156% maiores do que os daqueles que apenas concluíram o ensino médio.

É o maior aumento salarial dentre os países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A instituição, que congrega principalmente nações desenvolvidas, fez o estudo a partir de indicadores educacionais de 42 países.

Na média dos países analisados, o crescimento salarial de quem cursou uma universidade é 50% maior que o daqueles que pararam no ensino médio. No outro extremo da lista ficou a Nova Zelândia, local onde o nível superior menos inflaciona o salário: os rendimentos dos formados crescem apenas 18%.

Contrapartida. Se, por um lado, o diploma agrega tanto aos brasileiros, o estudo mostrou, também que, no Brasil, continua muito pequeno o porcentual daqueles que conseguem chegar à universidade.

Dentre a população de 25 a 34 anos, o Brasil tem apenas 12% com nível superior, o menor porcentual do grupo.

O gasto com educação também continua abaixo da média. Embora o investimento tenha crescido de 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2000 para 5,3% em 2008 - a maior alta do grupo -, o Brasil ainda está abaixo da média da OCDE, que foi de 5,9% em 2008.