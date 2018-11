Cursos em Marília e Campinas A Universidade do Boi e da Carne promoverá, em Marília (SP), de 21 a 25 de julho, o nível 1 do curso de Especialização em Manejo de Animais de Elite. O tema central será o aperfeiçoamento em manejo. As aulas serão realizadas no Centro de Capacitação e Treinamento Profissional da Unimar (Cecatu), em parceria com a Universidade de Marília. O nível 2 do curso está programado para setembro.Em Campinas (SP), também em julho, nos dias 28 e 29, a universidade programou o módulo 3 do curso de formação de jurados de carcaças. O tema abordado neste módulo será a qualidade da carne.Inscrições e mais informações sobre os cursos promovidos pela Universidade do Boi e da Carne podem ser obtidas no site: www.universidadedoboiedacarne.org.br, pelo e-mail: universidadedacarne@nelore.org.br ou pelo telefone (0--11) 3293 8900.