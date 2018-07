Cursos tradicionais aliam teoria e prática

Se dezenas de cursos técnicos de Enfermagem abrem e fecham a cada ano, alguns se mantêm em atividade há várias décadas. É o caso da Escola de Enfermagem São Joaquim, do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. O curso, que foi fundado há 53 anos, conta com um currículo integrado, que vincula teoria e prática, de acordo com a diretora da instituição Cleide Maria Ferreira da Silva Zorze.

O curso técnico de Enfermagem deve ter 1,2 mil horas de aula e 600 horas de estágio. A presença de um laboratório, de acordo com Cleide, é essencial para que o aluno possa treinar os procedimentos antes de colocá-los em prática em pacientes. "A escola tem de ter manequim representando o paciente, seringa para injeção, ampolas para aspiração e todos os materiais necessários para a prática do aluno."

Na Escola de Enfermagem São Joaquim, é só depois da prática simulada que os alunos partem para o estágio. "Ele faz a simulação como se estivesse na unidade de saúde e lá recebe a avaliação dos professores. Se não conseguiu, faz a prova de novo", explica Cleide.

O curso da Beneficência, que é gratuito, recebe 40 alunos por turma. A cada seleção, são registradas cerca de 300 inscrições, por isso os candidatos passam por uma seleção que avalia conhecimentos gerais, português e matemática. "Também fazemos uma entrevista para avaliar se o aluno tem o perfil para o curso", diz Cleide. A maioria dos egressos do curso técnico é aproveitada na própria instituição.

É o caso da técnica Jacira Ornela, de 32 anos, formada em 2012. "Quando comecei a procurar escolas, vi que não são todas que têm tradição. Já tinha escutado histórias de colegas que faziam cursos e, quando chegava a época de estágio, tinham de se deslocar para hospitais distantes e, às vezes, nem conseguiam fazer. O fato de a escola pertencer ao hospital me deu uma segurança."

Ela relata que, ao final de cada bloco de ensino, teve de executar uma prova prática. "As professoras separam três técnicas e, no momento da prova, sorteiam uma delas. O aluno, então, tem que executar a técnica completa, desde a separação do material, passando pela abordagem do paciente, até a execução."

Humanização. A humanização do atendimento também aparece nas aulas. "É preciso ter em mente que o paciente não sabe o que será feito. Faz parte da técnica simulada a conversa." Para ela, a enfermagem deve unir uma base científica sólida com a habilidade de lidar com pessoas.

Outras instituições de saúde tradicionais de São Paulo também mantêm cursos de formação de técnicos de enfermagem, como o Sírio-Libanês, o Albert Einstein e o A.C.Camargo. / M.L.