Curta brasileiro 'O Muro' ganha prêmio em Cannes O curta metragem brasileiro "O Muro", do pernambucano Tião, ganhou o prêmio Olhar Novo (Regard Neuf) na Quinzena dos Realizadores do 61º Festival de Cannes. Amanhã à noite, na mostra Cinéma de la Plage, será exibido o documentário "O Mistério do Samba", que homenageia a Velha Guarda, a ?Academia?, da Portela. O prêmio principal do festival, a Palma de Ouro, só deve ser conhecido amanhã. O filme "A Festa da Menina Morta", de Matheus Nachtergaele, que concorria na mostra Un Certain Regard, não foi premiado.