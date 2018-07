CURTAS-Brasil usa jornais de 92 para rebater críticas à Rio+20

O embaixador André Corrêa do Lago, em conversa com a Reuters, sacou de uma pasta cópias de jornais de 1992 que tinham manchetes como "Rio 92 termina e deixa promessas", "Rio 92 termina com acordo frágil" e "Tom de decepção marca discurso da cúpula da Terra".

"Amanhã vou me lembrar das manchetes de 92 e tenho elas aqui", disse ele, antes de exibir seu arquivo. " Acho que isso é normal. Aqui são documentos para o longo prazo. É muito difícil avaliá-los no curto prazo".

HILLARY E A "CÉLULA DE SEGURANÇA"

Mesmo com uma passagem relâmpago pela Rio+20, a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, deu trabalho ao serviço secreto da ONU.

Eles abordaram um repórter de um jornal brasileiro que tentou se aproximar da secretária para fazer uma pergunta. Um oficial o abordou e disse que o jornalista invadiu a "célula de segurança".

Depois do evento, o repórter foi interrogado por seguranças, que foram até o escritório do jornal na conferência para encontrá-lo. Três seguranças e um oficial do serviço secreto da ONU faziam a escolta de Hillary.

WHAT?

A reunião da presidente Dilma Rousseff com a delegação chinesa na quinta-feira começou no horário, mas terminou quase uma hora depois do previsto.

Além da assinatura de vários atos, outro ponto estendeu o encontro: a tradução, que era feita do português para o inglês e só depois para o mandarim. E vice-versa.

GOOOOOL

Na quarta-feira à noite, com as discussões da Rio+20 já terminadas, funcionários da conferência tentavam conectar os televisores que exibem a programação dos eventos para acompanhar as partidas de futebol da rodada. Mas não tiveram sucesso.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Hugo Bachega)