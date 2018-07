CURTAS-Chefe da Rio+20 brinca com 'igualdade' de insatisfação

Ambientalistas e alguns países, especialmente da Europa, criticaram o documento, alegando que ele é pouco ambicioso.

"Meu trabalho é deixar todos igualmente insatisfeitos", disse, arrancando risos da plateia.

PROCUREM NO GOOGLE "US$ 175 bi"

O vice-presidente do Asian Development Bank, Bindu Lohani, tinha apenas alguns minutos para comentar sobre projetos do banco para transporte em países em desenvolvimento na última entrevista coletiva.

Com pouco tempo, não teve outra saída: "Se vocês quiserem saber mais, busquem no Google '175 bilhões de dólares' que vai aparecer", disse ele.

THE BOOK IS ON THE TABLE

A presidente Dilma Rousseff recorreu ao inglês para comentar que a atual ordem global não permite mais o unilateralismo e que todos os países merecem ser ouvidos.

"Pensamento único, never!", brincou ela com jornalistas, após entrevista coletiva no Riocentro.

CONTANDO AS CABEÇAS

Segundo a organização da Rio+20, foram 45.381 participantes na conferência; cerca de 12 mil delegados de 188 países e três observadores; 9.856 ONGs e grandes grupos; 4.075 profissionais da imprensa, 1.781 credenciais para os diálogos e 4.363 seguranças.

Foram cerca de 5 mil pessoas trabalhando no Riocentro diariamente e outros 1,5 mil voluntários.

(Por Hugo Bachega e Rodrigo Viga Gaier)