CURTAS-Dilma vai ver abertura da Olimpíada de binóculo

Dilma, que terá um dia sem agenda oficial no sábado na capital britânica, disse também que não vai acompanhar nenhuma modalidade esportiva in loco porque "não enxerga direito".

"Vocês (jornalistas) podem ter os olhos muito agudos, mas o meu não é, porque eu sempre fui míope. Eu sempre prefiro ver de perto, e vejo mais de perto pela televisão", disse.

CARDÁPIO OLÍMPICO

O almoço preparado pela chef Roberta Sudbrack para a presidente com alguns atletas brasileiros no centro esportivo Crystal Palace teve um cardápio variado. Arroz e feijão, bobó de camarão, carne assada, farofa de ovo caipira, quiabo e couve-flor fizeram parte da refeição. Para sobremesa, brigadeiro e doce de leite.

"COMER À VONTADE"

Antes do almoço, Dilma visitou as instalações de treinamento do Crystal Palace e posou para uma foto oficial com 47 atletas, vestida com o agasalho amarelo que só será utilizado pelos brasileiros no pódio em Londres.

Ao ser apresentada ao levantador de peso Fernando Reis, Dilma brincou com o físico avantajado: "Pode comer à vontade hoje", disse a presidente, segundo relato animado do atleta.

Reis foi um dos quatro esportistas escolhidos pelo COB para sentar à mesa com Dilma. Além dele, a goleira do handebol, Chana, o nadador Kaio Márcio e a velocista Rosângela Santos também tiveram o privilégio.

(Reportagem de Pedro Fonseca)