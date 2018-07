CURTAS-Em ritual indígena, ministro beija mão

Um dos líderes reclamou que estão vendendo a mãe natureza. "A mãe natureza não está à venda, a mãe natureza não é uma commodity a ser comercializada no mercado."

VINHO EM VEZ DE LUGO

Perguntado se a próxima cúpula de chefes de Estado do Mercosul, marcada para 28 e 29 de junho em Mendoza, na Argentina, iria se concentrar na situação do presidente paraguaio, Fernando Lugo, que enfrenta processo de impeachment, o assessor especial da presidente Dilma Rousseff para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, não perdoou e foi irônico.

"Espero que sejam outros assuntos. Espero que seja sobre os vinhos argentinos, que são muito bons."

DESPERDÍCIO

Na conferência em que se discute formas de buscar o desenvolvimento sustentável, a torneira de um banheiro para funcionários no estacionamento do Riocentro está quebrada e a água corre sem parar desde o início da conferência, no dia 13, segundo motoristas que frequentam o local.

"Eles estão lá dentro discutindo como salvar o meio ambiente e aqui fica esse desperdício de água o dia todo", disse uma testemunha.

CONTRA TUDO

Dezenas de manifestantes fizeram um barulhento protesto na entrada principal do pavilhão onde é realizada a plenária da Rio+20, no Riocentro.

Ativistas disseram ser "contra tudo" do texto da conferência. Seguranças fizeram um cordão de isolamento, mas os delegados estavam em horário de almoço.

