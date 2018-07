CURTAS-Felipão terá estratégia de comunicação na Copa de olho em apoio local

Desde que chegou ao centro de treinamento da Granja Comary, em Teresópolis (RJ), Felipão já concedeu entrevistas exclusivas para duas emissoras de TV aberta e deve falar também com canais esportivos a cabo. Felipão pode também falar a jornais de cidades onde a seleção for jogar. A imprensa estrangeira está descartada.

Além das entrevistas, o técnico autorizou a gravação durante o treino de na quinta-feira de um quadro do programa do apresentador de TV Luciano Huck, com um jovem vítima de uma doença rara que é fã de futebol. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o próprio Felipão convidou Huck e o jovem de 17 anos para contar sua história aos jogadores brasileiros.

VISITA DE HELICÓPTERO

O presidente da CBF, José Maria Marin, e o presidente eleito da entidade, Marco Polo Del Nero, desembarcaram nesta sexta-feira na Granja Comary de helicóptero para visitar os jogadores que estão concentrados no local em preparação para a Copa do Mundo.

Abordado por jornalistas, o dirigente disse que a reforma realizada no centro de treinamento visando o Mundial, estimada em 15 milhões de reais, teve como objetivo "não apenas dar conforto, segurança e privacidade aos jogadores", mas também levou em conta uma preocupação com o trabalho dos jornalistas.

"Qualquer coisa é só ligar", disse o dirigente, como se todos os repórteres tivessem acesso ao telefone celular dele.

TREINO DE FUNDAMENTOS

Felipão comandou um treino com pouco mais de uma hora de duração na manhã desta sexta num dos campos do centro de treinamento, em que fez trabalhos de ataque contra defesa e depois liberou os jogadores para a disputa de um rachão.

À tarde os jogadores voltarão a campo para um terceiro dia seguido de treinos em dois períodos. Sábado e domingo, no entanto, o técnico decidiu cancelar os treinamentos da tarde e os atletas irão a campo apenas na parte da manhã.

BARCELONA X PSG

Na disputa de futevôlei realizada por alguns jogadores da seleção após o treino de quinta à tarde, a maior rivalidade foi entre as duplas Neymar/Daniel Alves e Thiago Silva/David Luiz. Com a recente transferência de David Luiz do Chelsea para o Paris St. Germain, o duelo virou um clássico europeu entre Barça e PSG.

Após seguidas vitórias dos jogadores do time catalão sobre a dupla da equipe francesa e a terceira equipe, formada por Dante e Hulk, os dois zagueiros da seleção finalmente conseguiram derrotar os "reis da mesa" na última partida, disputada já ao anoitecer na caixa de areia da Granja Comary.