CURTAS-Na Rio+20, Dilma reforçará laços com africanos

Nesta quarta-feira, ela receberá os presidentes do Senegal, Macky Sall; e da Nigéria, Goodluck Jonathan. Na quinta, a presidente deverá ter encontro com o líder do Congo e depois receberá outros chefes de Estados africanos.

A programação da presidente inclui ainda reuniões com líderes de França, China, Turquia, Austrália e Uruguai.

SEM MAL-ESTAR

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, pediu uma bilateral com Dilma, mas não foi atendido.

O Brasil negou a existência de qualquer mal-estar causado pela negativa. Também negou que o Irã tenha insistido para que houvesse o encontro. A presença do líder iraniano causou protestos no Rio de Janeiro e em São Paulo.

VOU DE TÁXI? NÃO!

Participantes da Rio+20 driblaram o trânsito caótico nos arredores do Riocentro, palco principal da conferência, e decidiram ir à pé.

Muitos abandonaram seus carros, presos no congestionamento,e enfrentaram a chuva fina que caía na manhã desta quarta-feira e encararam um longo percurso para chegar à conferência.

LÍNGUA DO GOOGLE

Um integrante da imprensa da Turquia recorreu a uma das funcionárias da organização da Rio+20 em busca de imagens de TV da conferência.

Solícita, a moça percorreu com ele as salas da imprensa instaladas no Riocentro, atrás de imagens e de alguém que entendesse turco. Ao ver que estava no meio de uma missão impossível, despachou o turco e disse: "Falem pelo Google translator."

(Por Hugo Bachega e Rodrigo Viga Gaier)