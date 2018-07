CURTAS-Neymar dará primeira camisa da Copa do Mundo à mãe

“É uma honra e um orgulho muito grande vestir um número que muitos craques vestiram. A primeira camisa vai para minha mãe”, disse o atacante do Barcelona nesta quarta-feira, véspera do jogo do Brasil contra a Croácia, em São Paulo.

Ele ressaltou a importância da família em sua carreira, citando o pai, a irmã e o filho.

FELIPÃO OFUSCADO

Com a presença de Neymar na entrevista coletiva na Arena Corinthians –-a primeira do atacante desde o início da preparação da seleção brasileira-- o técnico Luiz Felipe Scolari ficou com o papel de coadjuvante.

As primeiras perguntas foram todas para Neymar, enquanto Felipão ficou ao lado de seu principal jogador só esperando sua vez de responder.

“VOU JOGAR?”

Ao receber um pedido para fazer uma pergunta a Felipão, Neymar foi direto: “Vou jogar amanhã?”

“Vou ter que pensar”, respondeu Felipão, rindo, para depois completar. “Neymar, pode dormir tranquilo”, disse o treinador, logo após o atacante afirmar que estava ansioso para o jogo de estreia e que teve insônia antes da final da Copa Libertadores pelo Santos, em 2011.

COBRANÇAS DE FALTA

Antes da partida de abertura da Copa, a seleção brasileira fez um treino leve para conhecer o gramado da Arena Corinthians, classificada de “muito bonita” pelo técnico Felipão.

Enquanto os jogadores realizaram um mini-coletivo com o campo reduzido, Felipão observava na outra metade do gramado cobranças de falta, fundamento que ele quer melhorar após os dois amistosos da semana passada, contra Panamá e Sérvia.

Vários jogadores se revezaram nas cobranças, mas David Luiz e Neymar, principais batedores do Brasil, tiveram mais chances.

ELEVADOR ASSUSTADOR

O elevador que levava jornalistas para a tribuna de imprensa na Arena Corinthians causou sustos.

Um deles chegou a parar em um dos andares e depois deu um tranco devido ao peso. A enorme quantidade de jornalistas lotou as dependências do estádio, incluindo a sala de impresa e o restaurante.

