CURTAS-Nova Zelândia considera levar 4 goleiros para o Mundial

ITÁLIA

O atacante do Villarreal Giuseppe Rossi ainda tem chances de disputar a Copa do Mundo pela seleção da Itália, apesar de ter ficado de fora da convocação para dois dias de treinamento esta semana. Segundo reportagens, Rossi está numa lista prévia do técnico Marcello Lippi, mas não foi convocado porque o Villarreal ainda tem possibilidades de classificar-se para a Liga dos Campeões.

ESLOVÁQUIA

As lesões de vários jogadores importantes na reta final da temporada é uma dor de cabeça para o técnico da seleção eslovaca, Vladimir Weiss. O meio campista do Wolfsburg Peter Pekarik foi substituído no intervalo da partida contra o Borussia Dortmund com uma lesão no pé, enquanto o atacante Roland Vittek também deixou o campo lesionado em partida da liga turca.

PARAGUAI

O meio-campista Rodrigo Rojas, que joga no argentino River Plate, espera ser relacionado numa lista prévia de 30 jogadores do Paraguai para o Mundial, apesar de ainda sofrer uma persistente lesão. "Estou confiante porque fui convocado nas últimas vezes", disse o jogador de 22 anos, que se recuperado de uma contusão na virilha que o manteve de fora dos últimos jogos do River.

NOVA ZELÂNDIA

O técnico dos "All Whites", Ricki Herbert, está considerando a ideia incomum de convocar quatro goleiros entre os 23 jogadores que irão ao Mundial, um a mais que o mínimo exigido pela Fifa. Com dúvida entre Mark Paston e Glen Moss para ser o titular, Herbert está analisando a possibilidade de somar ainda o junior Jacob Spoonley como reserva, ao lado de James Bannatyne.