Curto-circuito assusta pedestres no Itaim

A AES Eletropaulo mandou técnicos em dois carros para vistoriar a rede. A empresa afirma que, com o curto-circuito em um cabo secundário, faíscas saíram de uma tampa de serviço na altura do número 790 da avenida, perto da saída do Túnel Max Feffer e quase na frente do Empório Santa Maria.

Susto

O farmacêutico Rodrigo Bonfim, de 24 anos, trabalhava em uma farmácia a cerca de 30 metros do local e disse que o barulho assustou os pedestres. "Foram várias explosões e algumas pessoas se assustaram bastante e até andaram pelo meio da avenida. Pegou fogo no buraco, mas os bombeiros chegaram bem rápido", conta.

No entanto, segundo a AES Eletropaulo, não houve explosão. O barulho e a fumaça teriam sido causados pelo curto-circuito. "Houve um pequeno foco de incêndio, mas foi rapidamente controlado", disse o primeiro tenente Mauro Brancalhão, do Corpo de Bombeiros. A corporação também enviou duas viaturas para o local. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.