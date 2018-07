Curto-circuito provoca incêndio no prédio do Ministério da Defesa Um incêndio atingiu o sétimo andar do prédio do Ministério da Defesa, em Brasília, na noite deste domingo. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram destacadas para controlar o fogo, o que ocorreu antes das 20h, segundo o sargento Conradini dos Santos.